لقاء جديد لوفدي دمشق والمعارضة في الأستانا

أفادت وزارة الخارجية الكازاخستانية بتوجيه دعوات إلى وفدي دمشق والمعارضة السورية للمشاركة في لقاء في أستانا يزمع عقده في 15-16 من هذا الشهر.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دعي للمشاركة في اللقاء، إلى جانب وفد عن الأردن، إضافة إلى وفد عن الولايات المتحدة يتوقع أن يشارك في اللقاء بصفة مراقب.

وذكر البيان الذي نشرته الخارجية الكازاخستانية، السبت 11 فبراير/شباط، أن اللقاء سيكون اجتماعا رفيع المستوى وسيجري في إطار عملية أستانا الخاصة بحل الأزمة السورية.

وبحسب الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، فسيبحث المشاركون في اللقاء مسائل تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا والإجراءات الهادفة إلى استقرار الوضع الأمني في بعض مناطق البلاد، إلى جانب خطوات عملية أخرى، بما في ذلك المتعلقة بالمفاوضات السورية السورية المرتقبة في جنيف.

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