عبدالرزاق: ثابتون مع مواقف إيران المفصلية

“لنا الفخر الكبير بما حققته الثورة الايرانية من انجازات على كل الاصعدة وبخاصة وقوفها في وجه الظلم والغطرسة اينما وجدت في الارض وفي المقابل نصرتها للقضايا الانسانية في كل بقاع الارض، ولا سيما منها القضية الفلسطينية التي ساندتها الثورة الايرانية منذ انطلاقتها.

وأكد “وقوفنا مع الدعوات المباركة والمؤيدة لامين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله مع المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران الامام علي الخامنئي لوحدة الامة والمخططات التي سطرها لنصرة الامة ورفع شأنها في ارجاء المعمورة”،

مشددا على “اننا ثابتون مع مواقف ايران في قراراتها السياسية والمفصلية والتي تحفظ كرامة الامة وتؤمن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، وعلى العهد باقون وثابتون وخيارنا هو توجيهات القائد العظيم وسلوك دربه حتى تحقيق الوحدة بين كل جهات الامة واحقاق العدالة والمساواة التي سطرتها الثورة الايراني في اكثر من محطة وفي احلك الظروف”