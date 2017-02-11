مقتل 11 شخصا بتفجير انتحاري في أفغانستان

وأوضحت “Tolo News” أن انتحاريا فجر نفسه في سيارة مفخخة بالقرب من قافلة تابعة للأجهزة الأمنية الأفغانية في مدينة لاشقر جاه بولاية هلمند، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بإحدى السيارات.

يشار إلى أنه لم تتبن أية جهة الهجوم حتى الآن، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية عن بدء التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن الجدير بالذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تدهورا للأوضاع الأمنية، حيث بدأت حركة طالبان هجوما على المدن الكبيرة في البلاد، كما عزز تنظيم “داعش” الإرهابي نفوذه هناك.