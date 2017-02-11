هل وقعتم ضحيتهما؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلّق بتوقيف شخصين في بلدة حومين الفوقا/ النبطية بتاريخ 9/02/2017، من قبل قوة من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، وهما كل من:

– ه. ش. (مواليد عام 1975، لبناني)

– و. ت. (مواليد عام 1975، لبناني)

بالتوسّع بالتحقيق معهما من قبل عناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، تبين أن الموقوف الأول يقوم بسرقة الشيكات المصرفية من أشخاص بطريقة احتيالية، وذلك من خلال إيهامهم بأنه يريد استقدام مبالغ مالية من الخارج بواسطة أحد المصارف، ثم ينفّذ بواسطتها عملياته الاحتيالية مع أشخاص آخرين، وهو مطلوب للقضاء بموجب 20 مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرائم: سرقة، تزوير شيكات، احتيال وإساءة أمانة.

والثاني يوهم ضحاياه بأن لديه أحجاراً كريمة من نوع الألماس ويبيعهم أحجاراً مزيّفة من نوع “زيركون” لا قيمة لها، وبحقّه بلاغ انتربول و4 مذكرات توقيف وخلاصات احكام بجرائم: سرقة، تزوير ومقاومة رجال السلطة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما، وتطلب من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الأرقام: 290881/01 أو 293683/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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