رئيس مركز دراسات بريطانى : سياسة اوباما كارثيه

مؤكدا ان وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلارى كلينتون دعمت الارهابيين فى سورية بالسلاح وقال بن عثمان فى محاضرة القاها فى براغ أمس ان البنتاغون هو الذى امن السلاح للارهابيين فى سورية وليبيا//

مشيرا الى ان //الامريكيين عندما اسسوا وحدة للقتال ضد تنظيم داعش الارهابى قام اغلب افرادها بتسليم اسلحتهم لتنظيم القاعدة الارهابى او انضموا اليه مباشرة

ولفت الى ان الامر الاكثر صدمة يتمثل بان90 بالمئة من الارهابيين الذين انضموا الى تنظيم /داعش/ الارهابى فى سورية وصلوا اليها عن طريق تركيا وهى عضو فى حلف الناتو الامر الذى يطرح سوءالا مشروعا حول كيفية سماح الحلف بمثل هذا الامر ولذلك فانه ليس من خارج الواقع القول ان الناتو يساعد الارهابيين وشدد بن عثمان على ان السعودية وقطر تستخدمان الارهابيين والحركات المتطرفة كأدوات لتحقيق اهداف السياسة الخارجية لهما