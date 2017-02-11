العامري يؤكد الاستعدادات لنطلاق عمليات الموصل

11 فبراير, 2017 - 5:14 مساءً المصدر: وكالات
العامري يؤكد الاستعدادات لنطلاق عمليات الموصل
بحث السيد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع وزير الدفاع عرفان الحيالي المشهد الأمني في البلاد ‏بشكل عام والاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالعمليات العسكرية المقبلة.‏
بيان لمكتب وزير الدفاع ذكر أن الحيالي استقبل العامري وبحث معه تطورات الأوضاع الأمنية والسبل الكفيلة ‏بتحقيق المزيد من الانتصارات ضد عصابات “داعش” الإرهابية.‏

المصدر ذكر ان الجانبان ناقشا الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن ‏لمدينة الموصل ، والتعاون والتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة ، كما بحثا الاستعدادات اللازمة ‏لتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في مناطق القتال ضد العصابات الإرهابية‎

المصدر: وكالات
11 فبراير, 2017

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