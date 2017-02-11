العامري يؤكد الاستعدادات لنطلاق عمليات الموصل

بحث السيد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع وزير الدفاع عرفان الحيالي المشهد الأمني في البلاد بشكل عام والاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالعمليات العسكرية المقبلة.
بيان لمكتب وزير الدفاع ذكر أن الحيالي استقبل العامري وبحث معه تطورات الأوضاع الأمنية والسبل الكفيلة بتحقيق المزيد من الانتصارات ضد عصابات “داعش” الإرهابية.
المصدر ذكر ان الجانبان ناقشا الاستعدادات والتحضيرات الجارية لانطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل ، والتعاون والتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة ، كما بحثا الاستعدادات اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في مناطق القتال ضد العصابات الإرهابية