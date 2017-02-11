لهذه الأسباب.. لا تسلكوا طريق عين المريسة غداً

11 فبراير, 2017 - 6:52 مساءً المصدر: وكالات
لهذه الأسباب.. لا تسلكوا طريق عين المريسة غداً
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي:
“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأشغال في محلة عين المريسة- بيروت، على المسلك الغربي باتجاه الروشة، أمام فندق فاندوم (مقهى هارد روك سابقا)، وأمام مطعم “ماكدونالدز”، على المسلك المتجه نحو فندق فينيسيا وذلك يوم الأحد 12/2/2017، إعتبارا من الساعة 7.00 لغاية الساعة 16.00، على عدة مراحل، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الأشغال إلى زحمة سير في المكان.
يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.
المصدر: وكالات
11 فبراير, 2017

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