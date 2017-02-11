السنيورة يزور جعجع معزياً

واصل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تقبل التعازي بوفاة والدته ماري جعجع من أبرز المعزين كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على رأس وفد، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الاتصالات جمال الجراح اضافة الى عدد من النواب والشخصيات الدينية والعسكرية ومن بينهم قائد الدرك السابق العميد جوزف الدويهي، قائد الدرك السابق العميد صلاح جبران.

كذلك تلقى جعجع اتصالات تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، مفتي الجهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني، الوزيرة عناية عز الدين، النائب علي بزّي، النائب علي عسيران، وبهاء الدين الحريري.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

