السعودية: مداهمات أمنية في جدة وبالمدينة المنورة

نفذت قوات الأمن السعودية عمليتين أمنيتين في جدة والمدينة، حيث تبادلت إطلاق النار مع مسلحين واعتقلت عددًا منهم.

ونفذت الأجهزة الأمنية السعودية، فجر اليوم السبت، عمليتين أمنيتين ضد من وصفتهم بـ “عدد من الإرهابيين” في أحياء بمدينة جدة والمدينة المنورة، غربي المملكة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الطوارئ، وبمساندة جوية، “حاصرت إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش وألقت القبض على عددٍ منهم، بعد تبادل لإطلاق النار”.

وأشارت إلى أن “قوات الأمن حاصرت “الإرهابيين” بحيّ المحاميد في جدة وتبادلت إطلاق النار معهم، بعد تأمين منطقة العمليات حرصًا على سلامة الأهالي”، مؤكدة أن “قوات الأمن حاصرت الإرهابيين بحيّ الربوة دون وقوع اشتباكات”.

ووفقا للمعلومات الأولية فقد أسفرت العمليتان عن القبض على أكثر من 10 مشتبه بهم كما ضبطت أسلحة نارية وبيضاء مع عدد من المقبوض عليهم وفقا لموقع “صحيفة سبق الالكترونية”.

يشار إلى أن حيّ المحاميد في جدة مواز لحيّ الحرازات، الذي شهد، أخيرًا، عملية أمنية انتهت بتفجير شخصين نفسيهما داخل استراحة بعد أن أيقنا أنهما لن يستطيعا الإفلات من رجال الأمن، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.