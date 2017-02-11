ترامب يخفض تكلفة جدار المكسيك

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعمل على تخفيض كلفة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “لم أشارك بعد في إجراءات تصميم الجدار(بين الولايات المتحدة والمكسيك) أو المشاورات بهذا الشأن، لكنه مع بدء مشاركتي فيها، ستتغير كلفة بناء الجدار بشكل كبير، كما حصل عند شراء الولايات المتحدة طائرات حربية F-35 وطائرة خاصة للرئيس الأميركي”، أي أن كلفة بناء الجدار ستخفض، مثلما جرى تخفيض سعر الطائرات التي أشار أليها الرئيس ترامب .

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن كلفة بناء الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة ستصل إلى 21.6 مليار دولار.

يذكر أن دونالد ترامب تمكن سابقا من عقد صفقة مع شركة ” Lockheed Martin” بشأن توريد طائرات من طراز F-35 بسعر أقل بـ700 مليون دولار من السعر الأولي، كما وعدت الشركة “Boeing” بالنظر في تخفيض سعر طائرتين خاصتين للرئاسة الأميركية.