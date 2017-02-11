فرنسا…ضحية عقوبات

قال ألكسندر أورلوف، سفير روسيا لدى فرنسا، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه يجد فرنسا ضحية سياسة العقوبات تجاه روسيا، مشيرا إلى أن المزيد من الفرنسيين يطالبون برفع القيود عن التعامل مع روسيا.

وأضاف السفير أنه يتوقع عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن روسيا لاسيما وإن بلدان الاتحاد الأوروبي تشهد تظاهرات متنامية تطالب بإلغائها.

وكانت الدول الغربية قد أقدمت على اتخاذ إجراءات “عقابية” ضد روسيا بعدما رفضت الأخيرة تأييد الانقلاب الذي وقع في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا في عام 2014، وامتثلت لرغبة سكان شبه جزيرة القرم في استعادة الهوية الروسية.