خامنئي يثني على السويد ويصف أمريكا بالعدو اللدود

وصف آية الله علي خامنئي خلال استقباله رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، إن العلاقات الإيرانية السويدية بالجيدة، منتقدا الدول الغربية وواصفا الولايات المتحدة بالعدو اللدود.

وقال خامنئي، خلال استقباله لوفين، السبت 11 فبراير/شباط، إن “المشاكل الحالية للمنطقة تعود بجذورها إلى تدخل بعض القوى الكبرى”.

وأضاف أن أمريكا والعديد من القوى الأوروبية “كان لها ضلع فيما يجري من أحداث مريرة في سوريا والعراق وإن شعوب المنطقة، وعلما منها بهذه التدخلات تنظر إليهم بارتياب”.

وخلال الزيارة، وقعت الدولتان اتفاقات تعاون مبدئية في عدة مجالات، من بينها العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والطرق والاتصالات وشؤون المرأة والأسرة.

وقال خامنئي إن كثيرا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع دول أجنبية لم تنفذ، لكنه عبر عن أمله في أن لا يكون الوضع كذلك مع السويد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السويدي إن النقاش تناول قضية حقوق الإنسان. ومن بين القضايا مصير أحمد رضا دجال علي، وهو باحث في معهد كارولينسكا بالجامعة الطبية السويدية تقول منظمة العفو الدولية إنه مسجون في إيران ومعرض لخطر الإعدام.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

