البيت الأبيض يرد على استفزازات كوريا الشمالية

وأشار ممثل البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة من المرجح أن ” تفكر مليا بمجموعة كاملة من الخيارات” ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك العقوبات وتوسيع القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأضاف الممثل، أن الولايات المتحدة تنوي التصرف بحزم، ولكن ستتجنب التصعيد في المنطقة.

هذا وفي وقت سابق شكك البيت الأبيض بإمكانية أن يكون الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا، وقال ممثل البيت الأبيض “على الأرجح، أن لا يكون الصاروخ عابر للقارات”.

وفي سياق متصل أعلن ممثل وزارة الدفاع الأمريكية ،أن الجيش الأمريكي رصد تجربة صاروخية لكوريا الشمالية ويعمل على تقييم عملية الإطلاق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “يمكننا تأكيد أننا رصدنا إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية…نعمل على التقييم وسنحصل على مزيد من المعلومات قريبا.”

ولم يقدم المسؤول أي معلومات عن نوع الصاروخ.

هذا وفي وقت سابق قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن صارو مجهولا تم إطلاقه من شمال مقاطعة بيونغان بايكونور في الساعة 07.55 بالتوقيت المحلي (01.55 — بتوقيت موسكو) ، ولم يتم تحديد مسار طيرانه.

وأجرت كوريا الشمالية في عام 2016 لوحده، تجربتين نوويتين، وعدة عمليات لإطلاق صواريخ بالستية. وفي بداية عام 2017 أعلنت قيادة كوريا الشمالية أن تطوير الصواريخ العابرة للقارات بات في مرحلة متقدمة. وحسب دبلوماسي سابق، منشق عن النظام الكوري الشمالي، فان بيونغ يانغ تعتزم إتمام تصميم صاروخ بالستي عابر للقارات مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018.