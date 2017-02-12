داعش ودرع الفرات يتبادلان السيطرة في محيط الباب

استمرت المعارك بين الميليشيات المسلحة المنضوية في درع الفرات المدعومة تركياً من جهة وبين عناصر تنظيم داعش من جهة أخرى غربي مدينة الباب حيث تبادل خلالها الجانبان السيطرة على مواقع استراتيجية وسط قصف جوي تركي.

وبحسب تنسيقيات المسلحين فإن أحد القادة الميدانيين في صفوف الميليشيات المسلحة قال أن عناصر تنظيم داعش باغتوا مقاتلي درع الفرات بهجوم خاطف تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة على معظم منطقة صوامع الحبوب غربي الباب بعد معارك عنيفة بين الطرفين لترد الطائرات الحربية التركية على تقدم التنظيم بتنفيذ عشرين غارة على المواقع التي تقدم إليها داعش في منطقة الصوامع ما أوقع عدداً كبيراً من الإصابات في صفوف عناصر التنظيم.

في الجهة الأخرى من مدينة الباب أفاد مصدر عسكري سوري عن سيطرة الجيش السوري على بلدة تادف المشرفة على الباب حيث لم يعد يفصله عن المدينة سوى 1.5 كم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

