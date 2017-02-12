حالة من الذعر بين أهالي القبيات.. والسبب؟

يعيش سكان حي في القبيات الغربية في عكار حالة من الذعر والخوف نتيجة الانهيار الضخم الذي احدثته العاصفة الثلجية وادى الى انهيار حائط الدعم للحي بطول 33 مترا وعمق خمسة امتار اضافة الى حصول تشققات ضخمة بالاراضي الملاصقة للمنازل والتي تهددها اضافة الى حائط آخر معرض للانهيار في أي لحظة.

وطالب مختار القبيات جوزف معربس ب “الاسراع في اصلاح ما تضرر والعمل على حماية المنازل وقاطنيها”، متخوفا من “كارثة كبيرة قد تحصل في حال لم يتم تدارك الامر”.

وناشد صاحب احد المنازل المسؤولين في وزارة الاشغال العامة والهيئة العليا للاغاثة العمل على انقاذهم من كارثة حتمية.

وأوضح رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو ان “الموضوع متابع من البلدية مع وزارة الاشغال العامة وارسلت كتبا بذلك مع صور عن الانهيار وطالبنا بالاستعجال في الاصلاح قبل وقوع كارثة”.

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