لافروف: العمل جار على عقد لقاء بين بوتين وترامب

أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، استمرار العمل على عقد لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

تصريح لافروف هذا، جاء في مقابلة مع قناة “إن تي في” الروسية، حيث قال: “كلفونا بالبحث عن المكان والتوقيت المناسبين والمقبولين لكلا الجانبين، ونعمل في هذا الشأن”.

وذكر لافروف أن بوتين وترامب بحثا، خلال اتصالهما الهاتفي يوم 28 يناير/كانون الأول الماضي، جملة واسعة من القضايا الدولية، بينها الوضع حول إيران، وكوريا الشمالية، ومسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من القضايا، مضيفا أنهما عبّرا عن رغبتهما في عقد لقاء شخصي في القريب العاجل.

وأعرب لافروف عن أمله في أن يوضح لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هذه المسألة (لقاء بوتين مع ترامب)، مشيرا إلى أنه وتيلرسون سيشاركان في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول العشرين الكبرى(G20) وكذلك في مؤتمر ميونيخ للأمن، المزمع عقدهما في ألمانيا في الشهر الحالي.

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