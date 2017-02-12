هذه الصورة أوقعت صحيفة غربية بورطة كبيرة!

تقدمت صحيفة “ايل ناسيونال” الصادرة في جمهورية الدومنيكان، السبت 11 فبراير/شباط، باعتذار لقرائها عن الخطأ غير المقصود الذي ورد في إحدى المواد الصحفية التي نشرتها.

إذ وضع أحد الصحفيين العاملين في الصحيفة صورة للممثل الأمريكي الكوميدي أليك بالدوين، على إحدى المواد المنشورة، بدلا من صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعود هذا الخطأ إلى أن بالدوين كان قد لعب مؤخرا دورا هزليا مثل شخصية الرئيس ترامب في برنامج “ساترداي نايت لايف” الذي تبثه قناة NBC.

يشار إلى أن نقاد السينما الأمريكيين منحوا بالدوين جائزة على هذا الدور، إلا أن ترامب أعرب أكثر من مرة عن عدم رضاه عن قيام بالدوين بتمثيل شخصيته بأسلوب ساخر.

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