انطلاق “القمة العالمية للحكومات” في دبي

انطلقت، اليوم الأحد، الدورة الخامسة من “القمة العالمية للحكومات”، بحضور ورعاية نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتستقطب “القمة العالمية للحكومات”، التي تستمر حتى الـ14 من شباط/ فبراير الجاري، نخبة من القيادات وصناع القرار والمنظمات الدولية ورواد القطاع الخاص والخبراء والمفكرين حول العالم، وذلك للمشاركة في استشراف مستقبل الحكومات، وآثار التغيرات المتسارعة على المجتمعات، والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول المبتكرة الاستباقية لها، بحسب صحيفة “البيان”.

وتضم القمة أكثر من 139 دولة حول العالم و4000 مشارك و150 متحدثاً وأكثر من 114 جلسة مختلفة، وتبدأ فعاليات القمة بكلمة يلقيها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وتستضيف القمة أيضا رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، الذي يعرض تجربته بإنقاذ مليون مواطن في بلاده من الفقر، كما تستضيف رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنخيل غوريا، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، الذين سيناقشون أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في عمل الحكومات.

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