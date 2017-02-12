عون: حزب الله جزء أساسي من الدفاع عن لبنان

أكد الرئيس العماد ميشال عون أن “حزب الله يمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، وهم من سكان الجنوب الذي يدافعون بالدرجة الأولى عن أملاكهم وأرزاقهم، ولا يمكن أن نكون مع “إسرائيل” ضد قسم من شعبنا، وأرضنا هي التي يتم تخريبها”.

وفي حديث إلى صحيفة الأهرام قبيل وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس السيسي، شدد عون على أن منهجه في الحكم هو عدم إلغاء الآخر، لافتًا إلى أن التفاهم هو القاعدة والخلاف هو الاستثناء.

وفي وقت سابق أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان سلاح حزب الله لا يتناقض ومشروع الدولة وهو جزء اساسي من الدفاع عن لبنان.

وفي مقابلة مع قناة cbc لفت إلى ان “الحفاظ على الأمن والحدود اللبنانية اولويتنا”، تابع قائلًا ان “اسرائيل لم تنسحب يوما من اراض لبنانية الا تحت ضغط المقاومة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

