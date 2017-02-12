درعا تشهد عودة شعار “الموز ولا البازلا”!

12 فبراير, 2017 - 12:21 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
درعا تشهد عودة شعار “الموز ولا البازلا”!

 أحبط الجيش السوري هجوماً جديداً للميليشيات المسلحة في مدينة درعا بعد أن كبدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبحسب تنسيقيات المسلحين فقد شنت عدة ميليشيات مسلحة منضوية في ما يسمى عمليات البنيان المرصوص هجوماً على مواقع الجيش السوري في مدينة درعا.

اللافت في الهجوم هو الشعار الذي أطلقه المهاجمون “الموت ولا المذلة” وهو الشعار الذي اشتهرت به ميليشيات الجنوب السوري.

يذكر أن الشعار لاقى صدىً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيما مضى خصوصاً وأن نشطاء موالون للدولة السورية حولوه إلى ما يشبه “النكتة” مطلقين شعاراً مماثلاً “الموز ولا البازلا” ساخرين من مطلقي الشعار الأول.

المصدر: رصد الحدث نيوز
12 فبراير, 2017

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