داعش يجبر رجلاً على جلد زوجته وابنته

اعتقل ما يسمى جهاز الحسبة التابع لتنظيم داعش الإرهابي عائلة كاملة في مدينة الميادين بدير الزور بعد حدوث مشادة كلامية بين عناصر التنظيم وصاحب المنزل إثر محاولة الحسبة اقتحام منزله في المدينة.

وقاللت تنسيقيات المسلحين نقلاً عن أحد أهالي المدينة أن داعش اعتقل مساء أمس، عائلة مكونة من ثلاثة أفراد (أب وأم وابنه) في مدينة الميادين حيث حاول جهاز الحسبة اقتحام منزل أحد أهالي المدينة بتهمة عمل الأب في تجارة السجائر والممنوعات، لتحدث مشادة كلامية بين العائلة وعناصر الحسبة، ما دفع بالأخير لاعتقال كافة أفراد العائلة ونقلهم إلى مركز الحسبة الرئيسي.

أضاف المصدر أن عناصر الحسبة أجبروا الأب على جلد زوجته وابنته، بعد ذلك تم إطلاق سراح الزوجة والابنة، وإحالة الأب إلى المحكمة الشرعية لمقاضاته بسبب تجارته بالممنوعات وحيازته جهاز استقبال فضائي (ستلايت) بمنزله.

وفي السياق، قام التنظيم بجلد رجلين، في الساحة العامة بمدينة الميادين، بتهمة “شهادة الزور”، على حد قول عناصره.

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