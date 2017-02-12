باسيل: هذا ما سيحصل بعد 21 شباط

أكد وزير الخارجية جبران باسيل خلال لقائه مع أهالي مدينة جبيل أن “أساس الدولة هو نظامها السياسي والنظام السياسي اساسه قانون الانتخاب”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن نتخلى عن أي طائفة سواء كبيرة أم صغيرة فالكل مهم بنفس المستوى في بنيان الوطن، كما أن استعادة الميثاقية في الرئاسة والحكومة بداية أساسية واستكمال الأمر يجب أن يكون في مجلس النواب عبر قانون انتخاب ميثاقي، فكل يوم سنخرج بفكرة لقانون انتخاب، وهذه ليست “أرانب” بل جسور بين اللبنانيين”.

وقال باسيل “إننا أمام اسبوع حاسم كي تضع كل الأفرقاء خياراتها السياسية على الطاولة، لأنه بعد أسبوع سنصبح أمام المهل القاتلة في موضوع قانون الانتخاب وعندها تصبح المسؤولية في يد رئيس الجمهورية ميشال عون”، مؤكداً اننا “جاهزون للاكثري العادل والنسبي الذي له إشكال مختلفة وللاكثري ايضا ولن تنضب قدرتنا ومنطقنا لايجاد افكار لكن الوقت انتهى”.

ولفت إلى أن “بعد 21 شباط أرى الأمور بين اتجاهين: إما اتفاق الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على وضع الموضوع عند مجلس الوزراء الذي يعقد جلسات متلاحقة، أو الدعوة الى لقاءات ثنائية أو ثلاثية أو بأي شكل لبلوغ حل فإما مساواة أو علمنة شاملة، ونحن جاهزون لكل طرح وحتى مجلس الشيوخ لكن نرفض إضاعة الوقت”.

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