“حماة الديار” تعلن الدعم لكل من يقاتل اسرائيل وداعش

صرح رئيس حركة “حماة الديار”، الأستاذ رالف الشمالي، مؤيداً ما أدلى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موافق على شاشة التلفزيون المصري يوم امس.

وقال الشمالي في تصريح له: “البارحة صرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال طالما هناك أراضٍ لبنانية محتلة فسلاح حزب الله مهم وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان .

كما وأتى في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري البند التالي: وتأكيد حق المواطنين في مقاومة الاحتلال و استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

وإنطلاقاً من هنا سأل الشمالي معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق “لماذا تهجمت على حركة حماة الديار ونحن كل ما كنا نقوم به هو تقريب المجتمع المدني من المجتمع العسكري وذلك لخلق لحمة بين الجيش والشعب بحيث نوعي الشعب على خطر الإرهاب”؟

وأضاف: يا معالي الوزير، فإن دولة الرئيس سعد الحريري الذي يرأس تيار المستقبل الذي تنتمي اليه حضرتك وهو يرأس الحكومة التي تنتمي إليها حضرتك، صرح عن أهمية دور المقاومة و شرعها.

وتابع: أنا رالف الشمالي أصرح عن دعمي لكل من يحارب الارهاب و أعني الارهاب الاسرائيلي والارهاب الداعشي، نعم لكل سلاح يرفع بوجه اسرائيل وداعش، من منا لن يدافع عن لبنان بوجه الارهاب اذا اقتضى الامر كلنا جيش بوجه الإرهاب.

وقال: لبنان وطننا و هو غالي على قلوبنا و كل حبة من تراب لبنان هي أمانة بأعناقنا.

الخلاصة نحن شعب مقاوم و جبار نفسنا نفس شرف تضحية و وفاء.

وختم: مستمرون في مشروعنا الوطني الغير الطائفي المقاوم بوجه الإرهاب.

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