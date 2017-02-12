جيش أردوغان الحر يريد أن يصبح الجيش الوطني في سوريا؟

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد 12 فبراير/شباط، إن “الجيش الحر” يجب أن يكون الجيش الوطني في سوريا.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي له قبل مغادرته إلى البحرين في مستهل جولة خليجية، أن القوات التركية تحاصر الآن مدينة الباب شمالي سوريا وأن قوات تركية وقوات “الجيش الحر” وصلت بالفعل إلى مركز المدينة.

وأكد أردوغان أن القوات، بعد تحرير الباب، ستتجه شرقا نحو منبج والرقة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بمساحة 4 آلاف كيلومتر مربع، خالية من التنظيمات الإرهابية، لمنع نزوح اللاجئين.

وأضاف أن المنطقة الآمنة ستتيح “عودة المقيمين في مخيماتنا إلى بلادهم، ولعمل ذلك، نبذل جهدنا لتأسيس مدن جديدة هناك، وأنا تبادلت هذه الأفكار مع السيد ترامب وقوات التحالف وألمانيا”، مؤكدا أنه “على ثقة بأن هذه الجهود التي نواصلها بالاستشارة مع أصدقائنا ستتمخض عنها نتائج جيدة في وقت قريب”.

وأوضح أردوغان أن الفترة الأخيرة شهدت أحداثًا تعد بمثابة نقطة تحول للقضية السورية، قائلا: “إننا نبذل جهودا حثيثة لتحقيق تقدم في الحل السياسي ووقف نزيف الدماء في سوريا خلال أسرع وقت ممكن”.

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