الكشف عن أسماء وفد المعارضة الموحد إلى جنيف

أعلنت مايسمى الهيئة العليا للمفاوضات قائمة بأسماء الوفد الموحد من المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف المزمع أجراؤها في الـ20 شباط الحالي.

وقررت الهيئة العليا للمفاوضات في ختام اجتماعها الذي جرى يومي 10 و11 فبراير/شباط في الرياض إنهاء عمل وفد التفاوض السابق، وقامت بتشكيل وفد جديد نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات.

كما يضم الوفد ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، حيث تم انتخاب نصر الحريري رئيسا للوفد المفاوض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد صبرا كبيرا للمفاوضين

كما تم تسمية أعضاء الوفد المفاوض الذي يبلغ قوامه 21 عضوا يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية، بالإضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم 20 عضوا من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.

ومن الجدير بالذكر أن الوفد يضم أيضا 10 ممثلين من الفصائل المسلحة، وهي “الجبهة الجنوبية” و”فيلق الرحمن”، والجبهة الشمالية”، و”فيلق الشام”، و”حركة تحرير حمص”، وألوية السلطان مراد”، و”صقور الشام”، ولا يضم الوفد ممثلين عن تنظيمي “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”.

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