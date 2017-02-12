حمدان: الـ 60 لا يؤمن الشراكة الوطنية

نظم مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة “أمل” إقليم الجنوب في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار المصيلح، لقاء سياسيا لمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من شباط، في حضور عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، والمسؤول التنظيمي في الجنوب باسم لمع، وعدد من الشخصيات.

وتحدث حمدان في اللقاء عن “الدروس والعبر التي يجب استخلاصها من انتفاضة السادس من شباط”، لافتا إلى “أن هذه الانتفاضة نقلت لبنان من العصر الإسرائيلي إلى العصر العربي، وأسست لكل الإنجازات والانتصارات التي حققها نحو وطن العدالة والمساواة، وأسقطت مقولة أن قوة لبنان في ضعفه، وكرست معادلة أن قوته في مقاومته، وبوحدة ابنائه وحماية مؤسساته .

ودعا إلى “إنجاز قانون يفسح المجال لتكوين السلطة ديموقراطيا، ويؤمن عدالة التمثيل”، لافتا إلى “أن قانون الستين، لا يحقق هذه العدالة ولا يؤمن الشراكة الوطنية”.

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