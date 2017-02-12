وزارة النفط تكشف حقيقة أزمة المشتقات النفطية

نفت وزارة النفط الشائعات التي تتحدث عن مشاكل في تسديد القيمة المالية لنواقل المشتقات النفطية معتبرة أنها مجرد شائعة لزيادة حالة الاختناق ورفع الأسعار في السوق السوداء.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنّ سبب تأخر النواقل يعود لأسباب فنية محضة و تأخر الجهات المزودة عن إرسال النواقل لفترات زمنية طويلة مشددة على أن كل الشركات الموردة للمشتقات النفطية حصلت على مستحقاتها المادية ولم تتقدم أي شركة بشكوى بهذا الخصوص، حيث بمجرد أن تصل الناقلة وتبدأ عمليات التفريغ يتم تسديد ثمن الكميات المحملة عليها للشركة الموردة للمادة من المشتقات النفطية.

يذكر أن الحكومة السورية أعلنت عن إبرامها عقود بقيمة 200 مليار ليرة لتوريد وقود ال البلاد.. وتسبب الحرب الإرهابية على البلاد في سيطرة الإرهابيين على أبار النفط و الغاز وقيامهم بسرقته بالتعاون مع دول مجاورة في مقدمتها تركيا .

وتضطر سورية إلى استيراد مشتقات نفطية بكميات كبيرة لتغطية حاجة السوق المحلية وتقدر حاجة سورية شهريا من المشتقات ما مقداره 200 مليون دولار شهريا.

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