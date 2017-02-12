رئيس مولدافيا يلتقي ظريف

12 فبراير, 2017 - 2:53 مساءً المصدر: ارنا
رئيس مولدافيا يلتقي ظريف

التقى رئيس جمهورية مولدافيا “ايغور دودون” الذي يجري زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى بوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد خلال مأدبة الغداء بمقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، تطرقا الي سبل تعاون إيران – موادافيا في مختلف المجالات بمافيها الطاقة والشحن والنقل والشؤون المصرفية والزراعة، كما أكدا على ضرورة رفع مستوي العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات في مجال تأشيرات الدخول بين البلدين.
وأفاد الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية إن القضايا الدولية والاقليمية كانت ضمن محاور اللقاء بين ظريف والرئيس المولدافي اليوم الاحد بطهران.

المصدر: ارنا
12 فبراير, 2017

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