إليكم مزايا “آيفون” الجديد !

تعتزم شركة “أبل” طرح ثلاث نسخ من هواتف “أيفون” خلال العام الحالي، وسط ترقب من زبائنها لما ستجلبه المنتجات الجديدة من ميزات تقنية.

ووفق ما نقل موقع “ماك رومارز” عن مصادر وصفها بالموثوقة، من المنتظر أن تشمل الميزات الجديدة للأيفون، الخاصية الأهم وهي إمكانية الشحن اللاسلكي، فضلا عن شاشة “OLED” لتجنب ارتفاع درجة الحرارة جراء الشحن عن بعد.

ويتوقع أن تتوفر مزايا الشحن اللاسلكي في هاتفي “أيفون 7 إس” و”أيفون 7 بلس” اللذين سيتوفران بسعة في الشاشة تصل إلى 10.16 سنتمرات و12.7 سنتمرات، على التوالي.

أما هاتف “أيفون 8″، فسيخرج في تصميم جديد حسب التسريبات، إذ تنوي “أبل” العودة إلى الزجاج على غرار “أيفون 4” و”أيفون 4 إس”، عوضا عن المعدن المستخدم في تصميم “أيفون 7”.

وفي ما يتعلق بالزر الرئيسي فسيختفي على الأرجح، وسيصبح مدرجا على الشاشة التي ستأخذ شكلا أكبر ووظائف أكثر من بينها، تحديد بصمة المستخدم.

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