“قسد” على مشارف مدينة الرقة

أعلنت مايسمى “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم، الأحد 12 شباط، أن مقاتليها أصبحوا على مشارف مدينة الرقة من الجهة الشرقية، وذلك في بيان يوضح حصيلة تسعة أيام من المرحلة الثالثة لمعركة “غضب الفرات”.

حيث ذكر البيان وفق مانشرته مواقع كرديه قوات (قسد) تقدمت مسافة 40 كيلومترًا من المحور الشرقي لمدينة الرقة، في غضون سبعة أيام فقط، بدعم من طائرات التحالف الدولي، لتصبح على مشارف المدينة.

وبذلك فإن القوات المدعومة أمريكيًا سيطرت أمس على قرية “شنينة” في الريف الشرقي، وتبعد عن مركز مدينة الرقة تسعة كيلومترات فقط.

كما أكد البيان أن “قسد” سيطرت على مساحة تقدر بـ 700 كيلومتر مربع، من الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الرقة، بما فيها 98 قرية ومزرعة.

قتل في المعارك بحسب البيان، 124 عنصر من تنظيم “داعش”، وأسرت “سوريا الديمقراطية” تسعة عناصر آخرين، في حين قتل من “قسد” 13 مقاتل.

وسيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” على مساحات واسعة في ريف الرقة الغربي والشمالي، في المرحلتين الأولى والثانية للمعركة، ووصلت إلى مشارف مدينة الطبقة في الريف الغربي.

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