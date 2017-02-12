أحدث قاعدة بحرية للجيش الإيراني في سواحل بحر عمان

وقال الادميرال سياري في تصريح خاص لوكالة “تسنيم”، أنه ومنذ أن تقرر أن يكون للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية تواجداً في منطقة “مكران” جنوب شرق إيران فقد تم إدراج إنشاء منطقتين وثلاث قواعد بحرية جديدة في هذه المنطقة في جدول أعمال القوة البحرية.

وأضاف: بناءً على هذاً فقد انتهينا من عمليات إنشاء مناطق “ولاية جاسك” و”نبوت” البحرية في منطقة “كنارك” وقاعدة “بسابندر”، مبيناً أن العمل جار في المشاريع المتبقية.

وفيما يخص إنشاء السفن الجديدة للقوة البحرية في الجيش الإيراني، صرح الإدميرال سياري: في ما يخص هذ الشأن، فإن العمل في مشروع بناء سفن القوة البحرية، وطبقاً لما هو مخطط له جار في مصانع القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية.

وكان قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني قد أعلن في مؤتمر صحفي في ديسمبر من العام المنصرم عن بدء العمل بإنشاء منطقتين وثلاث قواعد بحرية جديدة في سواحل منطقة “مكران” جنوب شرق البلاد.