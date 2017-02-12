استمرار المساعدات الانسانية الروسية للشعب السوري

قام مركز التنسيق الروسي في حميميم بتقديم مساعدات جديدة مقدمة من روسيا الاتحادية على عدد من العائلات في محافظات حلب وحماة وحمص خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المركز في بيان له اليوم انه “تم توزيع 8ر3 أطنان من الخبز و3 آلاف وجبة غذائية لنحو 6 آلاف شخص في مدينة حلب ومحافظة حماة” مشيرا إلى أنه “تم إيصال 2ر6 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب وحماة”.

ولفت المركز في بيانه إلى أنه “تم توزيع أكثر من 5ر1 طن من المساعدات الإنسانية تتضمن الرز والدقيق والسكر ومعلبات على عدد من العائلات في مدينة تلكلخ بريف حمص بالتوازي مع إقامة مستوصف متنقل وتقديم مساعدات طبية لسكان المدينة”.

وذكر المركز ان “طائرات روسية أسقطت 6ر20 طنا من المواد الغذائية مقدمة من الأمم المتحدة على مدينة دير الزور”.

وقدمت روسيا خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية وقامت بتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها وعدم استيلاء الإرهابيين عليها.

كما وزع مركز التنسيق الروسي في حميميم مساعدات لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري في قرية بتمانا بريف جبلة.

وترافق توزيع المساعدات الانسانية التي تتضمن مواد غذائية من رز وسكر ومعلبات وطحين مع تقديم أدوية وخدمات صحية وفحوصات مجانية لعدد من المرضى في القرية.

وقال ممثل مركز التنسيق الروسي المقدم فيتالي ايلكوف أن مايقومون به من هو تقديم المساعدات الغذائية والانسانية الى اسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية للدفاع عن بلدهم” لافتا الى أن “المركز يحرص على ان تشمل المساعدات مختلف المناطق في سورية”.

واشار ايلكوف الى أن “توزيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا وتوفير المعالجة الطبية والأدوية يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين في البلدين”.

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