الجيش السوري يواجه إرهابيي”النصرة” في درعا والسويداء

تمكن وحدات من الجيش السوري من إحباط هجوم مسلحي “جبهة النصرة”المدرجة على لائحة الارهاب الدولي على حي المنشية بدرعا وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد

حيث اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم” جبهة النصرة” الارهابي هاجمت بأعداد كبيرة منازل المواطنين والنقاط العسكرية في حي المنشية بمنطقة درعا البلد.وتمكنت من صد الهجوم واحتوائه الذي تركز على محاور شارع السويدان ودوار المصري وجامع بلال الحبشي والجمارك القديمة باتجاه الطرف الجنوبي الشرقي لحي المنشية.

كما استهدفت تلك المجموعات الارهابية بالتوازي مع هجومها الإرهابي بالمدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة حي المنشية السكني ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة العديد من المواطنين بجروح خطيرة وإلحاق اضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.

مصدر عسكري أوضح أن وحدات الجيش دمرت سيارتين مفخختين للتنظيمات الإرهابية جنوب شرق حي المنشية.

وفي السويداء تصدى عناصر مجموعات الدفاع الشعبية لاعتداء إرهابيين من تنظيم “داعش” بنيران رشاش ثقيل على عدد من الأهالي في محيط قرية بارك بريف السويداء الشمالي الشرقي. حيث تواجدت سيارة مزودة برشاش عيار 23 مم كانت تتحرك غرب تل صعد وجهت نيرانها باتجاه عدد من الرعاة شمال قرية بارك صباح اليوم بقصد قتلهم وسرقة المواشي فردت مجموعة من الدفاع الشعبي المتمركزة في المنطقة على مصدر الاعتداء وحققت إصابات مباشرة بين صفوف أولئك المسلحين.

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