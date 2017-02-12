حكومة العدو الإسرائيلي تقر مشروع قانون “منع الآذان”

أقرت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، الأحد 12 فبراير/شباط، الصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، المعروف إعلاميا بـ”قانون المؤذن”.

وأفادت الإذاعة “الإسرائيلية” الرسمية بأنه من المتوقع أن يصوت “الكنيست” على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء 15 فبراير/شباط.

وينص مشروع القانون على منع الآذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة، دون ذكر الأسباب.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، صدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

وخشيت الأحزاب الدينية اليهودية آنذاك من أن يسمح مشروع القانون باستخدام الصفارات لإعلان السبت، وعلى إثر ذلك فقد تم اقتراح تطبيقه في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.

وقال رجال دين مسلمون، أن مشروع القانون سيمس بأذان الفجر، مطالبين بإلغاء المشروع برمته، متوعدين بعدم تطبيقه حال صدوره.

وكانت الشرطة الإسرائيلية فرضت في حالات عديدة على مساجد قريبة من تجمعات سكانية يهودية خفض مكبرات الصوت في الآذان.

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