عادل الجبير: لم نقدم دعماً عسكرياً آحادياً للمعارضة السورية ولكن قدمنا مساعدات ضمن التحالف الدولي

12 فبراير, 2017 - 3:50 مساءً
12 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل