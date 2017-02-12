اعتقال شخصين على خلفية حادث انهيار مبنى بلاسكو بطهران

وقال اجئي، في تصريح ادلى به خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد، ان ملفا قضائيا قد اعد في محكمة طهران عن الحادث، موضحا ان اعتقال هذين الشخصين جاء على خلفية اتهامهما في موضوع حادث بلاسكو كما ان لجنة تضم عددا من الخبراء قد تشكلت لبحث الأسباب الأخرى التي اسفرت عن حادث انهيار المبنى.

واضاف، إن هذه اللجنة ستضطلع بمهمة رفع تقرير يكشف عن أسباب نشوب الحريق واتساع نطاقه وانهيار المبنى والخطوات اللاحقة التي أدت إلى خفض حجم الخسائر الناجمة لكي يتولى المسؤولون المعنيون، سواء المدعي العام أو غيره، مسؤولية البت في الحادث.