“منصة موسكو” تتهم “منصة الرياض” بتعطيل عملية السلام

رئيس “منصة موسكو” للمعارضة السورية قدري جميل توجه بالاتهام إلى “مجموعة الرياض” المعارضة بتعطيل عملية السلام، وطالب بـ”تمثيل عادل ومتوازن ” لجميع قوى المعارضة خلال تشكيل وفدها إلى مفاوضات جنيف.

وفي تصريح لجريدة “الوطن”، الأحد 12 فبراير/شباط، طالب جميل بأن “لا تكون منصة الرياض، الممثلة من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، أكثرية داخل هذا الوفد، لأنهم لا يستطيعون التصرف بها بشكل حكيم يؤدي إلى حل الأزمة السورية”.

واعتبر جميل أن “سلوكهم كان يثبت دائما أنهم يعطلون المفاوضات”، موضحا: “يسمون نفسهم الممثل الشرعي للمعارضة، ولكنهم ممثل معطل لحل الأزمة السورية، وهم يعطون بسلوكهم كل الحجج والمبررات للنظام كي لا يذهب إلى الحل السياسي”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أي أحد من “الهيئة العليا للمفاوضات” اتصل بمنصته أو منصة القاهرة للتنسيق وتشكيل الوفد إلى مؤتمر جنيف-4 المقرر عقده في 20 فبراير/شباط برعاية الأمم المتحدة، قال جميل: “منذ دقائق قليلة تحدثت مع جمال سليمان من منصة القاهرة، وبلغني أنهم اتصلوا به في النصف الأول من النهار (يوم الجمعة)، وبلغوه رسميا أنهم مستعدون ليقبلوا بنا على أن يكون واحد من القاهرة وواحد من موسكو، وبشرط واحد أن نوافق على بيان الرياض”.

وتابع رئيس منصة موسكو: “رد عليهم جمال سليمان، وأنا أوافقه، بأن هذا الاقتراح مرفوض لأنه غير عادل أولا ، ومن ثم لماذا شرط الموافقة على بيان الرياض، فنحن ذاهبون لتنفيذ القرار 2254 وهو الأرضية المشتركة للجميع… إن اقتراحاتهم مرفوضة وغير قابلة للبحث”.

وفي تطرقه إلى توقعاته بما يمكن أن ينتهي إليه اجتماع أستانا، المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس المقبلين، قال جميل: “قياسا على اجتماع أستانا الأول، أتوقع أنه سيؤسس أكثر لنجاح الحل السياسي في سوريا، فالاجتماع الأول أعطى نفسا جديدا للحل السياسي وفتح الباب أمامه، وأعتقد أن اجتماع أستانا الثاني سيعزز هذا الاتجاه وسيؤمن ظروف نجاح جنيف القادم”.

وأضاف جميل: “إن مطلبنا الحقيقي هو في أن تبتعد الفصائل المسلحة المشاركة في أستانا عن الإرهابيين المصنفين دوليا، وهو إن تحقق، فإنه سيغير ميزان القوى في سوريا وسينجح الحل السياسي حتما”.

وتابع، قائلا: “إن عملية الفرز اليوم متواصلة بين الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية، وهذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ عليه وتطويره”.

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