عدوان: نحن لسنا بعيدين عن موقف بري

لفت عضو كتلة “القوات” النائب جورج عدوان الى انه تبين بعد إنتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأسيس الحكومة ان البعض لا يريدون الإقتناع بأهمية انتاج قانون انتخاب جديد، وذلك يشكل إحباطاً للعهد الجديد”.

وفي حديث تلفزيوني، قال عدوان :” لا يوجد الا القانون المختلط كحل يرضي هواجس الكل”، مشيرا الى اننا “متجهون الى ازمة كبيرة، ونطرح كـ”قوات” حلولاً لتجنبها، واللجنة الرباعية بالشكل اعطت نتيجة سلبية لأنها لا تضم كل الأفرقاء، ونحن لسنا بعيدين عن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن قانون الانتخاب”.

ورأى عدوان انه على الحكومة ان تبدأ بأسرع وقت ممكن بدراسة قانون انتخاب وعليها ان ترسله الى المجلس النيابي .

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