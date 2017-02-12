مصرع القيادي العسكري في “جبهة النصرة” في حي المنشية

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة أخبارا عن مقتل المدعو “أبو ريان” الأردني وهو القيادي العسكري في ميليشيات “جبهة فتح الشام” جبهة النصرة سابقا. إضافة إلى مصرع ناشط إعلامي يدعى باسل الدروبي.

حيث نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن خبر مقتل أبو ريان وهو أردني الجنسية أثناء تفجير عربة مفخخة في معركتهم التي اسموها “الموت ولا المذلة” .والهادفة إلى السيطرة على حي المنشية في درعا بحسب ما ذكروه.

وذكرت التنسيقيات أن الارهابي “أبو ريان”، ينحدر من مدينة معان الأردنية، تسلم القيادة العسكرية لـ ميليشيات “جبهة النصرة” في محافظة درعا سابقًا، ويقيم في درعا البلد منذ سنوات.

وعلى صعيد متصل لقي الناشط الإعلامي باسل الدروبي مصرعه أثناء تواجده إلى جانب ميليشيات “النصرة” في المعارك المندلعةعلى أطراف حي المنشية في مدينة درعا.

حيث عمل المدعو الدروبي بحسب ما نقلته تنسيقيات الميليشيات المسلحة في درعا مديرًا للمكتب الإعلامي لـ ما يسمى “قوات شباب السنة” التابعة لـميليشيات “الجبهة الجنوبية” في ميليشيا “الجيش الحر”.

يذكر أن الجيش السوري تمكن من صد هجوم الميليشيات المسلحة على بلدة المنشية وكبد المسلحين سائر في العتاد والافراد وتمكن من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولها إلى الحي .

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