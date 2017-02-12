تفاصيل إصابة زعيم داعش أبو بكر البغدادي

نقل وسائل اعلام عراقية عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أخبار تتحدث عن إصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بجروح بالغة في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية قبل يومين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأشار المصدر الى ان معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في منطقة الزلة في قضاء القائم في التاسع من شباط، وقامت القوات الجوية العراقية بتنفيذ ضربة جوية في المنطقة، ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى الأراضي السورية.

وحسب المصدر، فإن البغدادي كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات داعش لمناقشة الهزائم التي يعانيها التنظيم في الموصل، مشيرا إلى مقتل عدد من القيادات في الضربة.