نتنياهو يتوعد بالرد على استهداف إيلات !

أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم لا يسعون إلى التصعيد على حدودهم لكنها سيردون على كل عملية قصف تستهدف “أراضيهم”

وفي تطرقه إلى إطلاق صواريخ على منتجع إيلات الواقع على شاطئ البحر الأحمر من قبل مسلحين في سيناء، قبل أيام، قال نتنياهو في اجتماع ل “الحكومة الإسرائيلية” : “في ضوء الأحداث الأخيرة مثل إطلاق النار على أيلات ومناطق أخرى، أود أن أشير إلى أن سياستنا في هذا الشأن واضحة جدا، سنرد بحزم وقوة على كل هجوم”.

وأعلنت خلية مصرية لتنظيم “داعش” مسؤوليتها عن عملية إطلاق صواريخ على إيلات لم تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار مادية. وبعد ساعات من هذا الحادث أفادت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بغارة جوية اسرائيلية استهدفت نفقا تحت الأرض يربط القطاع بمصر. ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن الغارة التي قتل فيها ما لا يقل عن شخصين، وأصيب خمسة آخرون بجروح.

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