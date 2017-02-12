تلال منطقة جحار بأيدي الجيش السوري ..ومساعدات أممية للرستن

تمكنت وحدات من الجيش السوري العاملة بريف حمص الشرقي من السيطرة على عدد من التلال في منطقة جحار بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” فيها.

حيث نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية خاطفة سيطرت من خلالها على عدد من التلال الاستراتيجية المحيطة بمحطة جحار للغاز شمال غرب مدينة تدمر بنحو 30 كم تم خلال العملية تدمير آليات وعتاد متنوع لإرهابيي التنظيم إضافة إلى سقوط العديد منهم بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون تاركين أسلحتهم وذخيرتهم باتجاه منطقة الآبار.

فيما ذكرت مصدر عن قيام مسلحي “داعش” بتفجير عدة خطوط وأنابيب للغاز في محيط محطة حيان في ريف حمص الشرقي.

وفي سياق متصل أعلن الصليب الأحمر الدولي عن دخول قافلة مساعدات انسانية مؤلفة من 41 شاحنة إلى مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي, لإيصال مساعدات غذائية وطبية وبطانيات لـ 110000 شخص بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة.

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