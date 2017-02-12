واشنطن: سنعتمد استراتيجية لردع كوريا الشمالية

أعلن ستيفين ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون السياسية، أن واشنطن تعتزم تعزيز التعاون مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بغية ردع “العدوان” الناجم عن كوريا الشمالية.

وقال ميلر في حديث لقناة “فوكس نيوز”، الأحد 12 فبراير/شباط: “تكمن رسالتنا في أننا ننوي تعزيز وتقوية تحالفاتنا الرئيسة مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ كجزء من استراتيجيتنا لردع ومنع العدوان المتزايد الذي شاهدناه من قبل النظام في كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة”.

وكانت بيونغ يانغ نفذت أول إطلاق جديد لصاروخ باليستي، ليلة الأحد، منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ قطع مسافة نحو 500 كيلومتر قبل أن يسقط في مياه بحر اليابان.

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