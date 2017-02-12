دوري الأبطال يعود للانطلاق

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، على ملعب “حديقة الأمراء”، الذي سيكون مسرحا لمواجهة باريس سان جيرمان وضيفه برشلونة.

ويقف التاريخ إلى جانب برشلونة في مواجهاته أمام باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق الفريق الكاتالوني على الأمراء ثلاث مرات، مقابل خسارتين، وتعادل الطرفان في ثلاث مباريات.

كما فاز برشلونة على الفريق الفرنسي في مباراة جمعتهما في نهائي مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية (الدوري الأوروبي حاليا)، للموسم (1996-1997)، بهدف وحيد.

ودخلت حاليا البطولة الأوروبية المرموقة “التشامبيونز ليغ” للموسم (2016-2017)، في مراحلها الحاسمة “الإقصائية”، حيث تبدأ مباريات مرحلة الدور ثمن النهائي للبطولة.

وفيما يلي جدول مباريات الذهاب لدور الستة عشر الكبار:

الثلاثاء 14 فبراير/شباط:

باريس سان جيرمان (فرنسا) x برشلونة (إسبانيا) – ملعب (حـديقة الأمراء)

بنفيكا (البرتغال) x بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – ملعب (النور)

الأربعاء 15 فبراير/شباط:

ريال مدريد (إسبانيا) x نابولي (إيطاليا) – ملعب (سانتياغو برنابيو)

بايرن ميونيخ (ألمانيا) x أرسنال (إنكلترا) – ملعب (أليانز أرينا)

الثلاثاء 21 فبراير/شباط:

مانشستر سيتي (إنكلترا) x موناكو (فرنسا) – ملعب (الاتحاد)

باير ليفركوزن (ألمانيا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – ملعب (باي أرينا)

الأربعاء 22 فبراير/شباط:

إشبيلية (إسبانيا) x ليستر سيتي (إنكلترا) – ملعب (رامون سانشيز بيزخوان)

بورتو (البرتغال) x يوفنتوس (إيطاليا) – ملعب (الدراغاو).

جدول مباريات مرحلة الإياب لدور الستة عشر الكبار:

الثلاثاء 7 مارس/آذار:

نابولي (إيطاليا) x ريال مدريد (إسبانيا – ملعب (سان باولو)

أرسنال (إنكلترا) x بايرن ميونيخ (ألمانيا) – ملعب (الإمارات)

الأربعاء 8 مارس/آذار:

برشلونة (إسبانيا) x باريس سان جيرمان (فرنسا) – ملعب (كامب نو)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x بنفيكا (البرتغال) – ملعب (سيغنال إيدونا بارك)

الثلاثاء 14 مارس/آذار:

يوفنتوس (إيطاليا) x بورتو (البرتغال) – ملعب (يوفنتوس آرينا)

ليستر سيتي (إنكلترا) x إشبيلية (إسبانيا) – ملعب (ووكرز ستديوم)

الأربعاء 15 مارس/آذار:

موناكو (فرنسا) x مانشستر سيتي (إنكلترا) – ملعب (لويس الثاني)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – ملعب (فيسنتي كالديرون).

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

