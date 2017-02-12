الجيش السوري يوجع داعش في عملية نوعية في دير الزور وريف حماه

تستمر وحدات الجيش السوري والقوات الحليفة بإستهداف ميليشيات “جبهة النصرة” و”تنظيم داعش” المصنفين على لائحة الإرهاب الدولي

حيث أعلن مصدر عسكري عن تنفيذ وحدة من الجيش السوري عملية نوعية ضد تجمع لتنظيم داعش غرب مطار دير الزور.

أسفرت عن تدمير رشاش ثقيل والقضاء على معظم أفراد المجموعة في محيط لواء التأمين الإلكتروني غرب المطار جنوب المدينة ،

مشيرا إلى تكبد تنظيم داعش خسائر بالأفراد والآليات خلال عمليات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بتغطية من الطيران الحربي على تجمعاته وتحركاته في محيط مدينة دير الزور.

وإلى حمص وريفها قصفت مدفعية الجيش السوري مواقع لتنظيم “داعش” في قرية تيرمعلة بريف حمص الشمالي بينما استمرت الاشتباكات العنيفة في محاور بمحيط الحقول النفطية ومحاور أخرى بريف حمص الشرقي المتاخم لبادية تدمر الغربية.

كما قامت مدفعية الجيش السوري بالرد على خرق الميليشيات المسلحة للهدنة في حي الوعر بمدينة حمص مستهدفة تجمعاتهم بعد قيام المسلحين باستهداف نقاط الجيش السوري

فيما شهد محيط العاصمة دمشق اشتباكات متقطعة بين وحدات من الجيش السوري والميليشيات المسلحة في أطراف حي التضامن بجنوب العاصمة و في حي جوبر عند الأطراف الشرقية لدمشق.

كذلك تجددت الاشتباكات في شرق كتيبة الصواريخ بمنطقة حزرما في قطاع المرج بغوطة دمشق الشرقية

وإلى ذلك تمكن الجيش السوري من مصادرة سيارة محملة بـ عدة صواريخ غراد وعشرات القذائف عيار 59 ملم على محور طريق إثريا -وادي العذيب في ريف حماه الشمالي الشرقي كانت متجهة نحو تنظيم “داعش”.

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