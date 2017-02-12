إعدام أشهر صنّاع السيوف لأمراء “داعش” بسيف صنعه

نقلت إحدى محطات التلفذة عن مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، الأحد 12 فبراير/شباط، بأن تنظيم “داعش” قطع رأس صانع السيوف لديه بواسطة سيف من صنعه بتهمة الخيانة غرب الموصل.

وقال المصدر إن “تنظيم “داعش” أعدم، اليوم، المدعو أبو حمزة السوري، أحد أشهر صناع السيوف لأمراء التنظيم في الموصل والرقة، بقطع رأسه في مكان عام غربي الموصل بواسطة سيف صنعه هو مؤخرا”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن داعش أعدم السوري بأمر من قبل ما تسمى بالمحكمة الشرعية، بعد اتهامه بارتكاب مخالفات وصلت الى “خيانة دولة الخلافة”.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد، في وقت سابق من يوم الأحد، بأن “مهندس” صواريخ الكلور في تنظيم “داعش”، أبو يحيى العراقي، قتل في ظروف غامضة غرب مدينة الموصل.

يذكر أن الجيش العراقي يشن، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، عملية “قادمون يا نينوى” مدعوما بقوات “البيشمركة” الكردية ووحدات “الحشد الشعبي” و”الحشد العشائري” وطيران التحالف الدولي بهدف تحرير مدينة الموصل.

وتعتبر هذه العملية الأكبر منذ اجتياح التنظيم لشمال وغرب البلاد وسيطرته على زهاء ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتمكنت القوات العراقية والحشود المتحالفة معها، وسط أنباء عن خسائر بشرية كبيرة في صفوفها، من بسط سيطرتها على منطقة الساحل الأيسر للموصل، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عن إطلاق الاستعدادات لاقتحام الساحل الأيمن للموصل، الذي يشكل حاليا أكبر وكتر لـ”داعش” في العراق، إلا أن هذه المرحلة من عملية “قادمون يا نينوى” لم تبدأ حتى الآن.

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