احذر ..آبل تحتفظ بكل ما تحذفه من جوالك!!

قالت شركة الأدلة الجنائية الرقمية الروسية “إلكم سوفت” Elcomsoft بان الخدمات السحابية آيكلاود iCloud التابعة لشركة آبل تحتفظ بسجلات تصفح الإنترنت المحذوفة الخاصة بالمستخدمين، بما في ذلك السجلات التي يبلغ عمرها أكثر من سنة.

وأوضحت شركة الحماية الروسية أنها كانت قادرة على سحب سجلات التصفح التابعة لمتصفح سفاري من حسابات المستخدمين على آيكلاود، بما في ذلك تواريخ وأوقات زيارة الموقع ومتى تم حذف سجل التصفح.

وأشار فلاديمير كاتالوف الرئيس التنفيذي لشركة إلكم سوفت في تدوينة “في الحقيقة كنا قادرين على الوصول إلى السجلات التي يعود تاريخها إلى أكثر من سنة”.

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