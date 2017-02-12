معمل جديد لتصنيع أسطوانات الغاز فهل تحل الأزمة..؟

أعلن المجلس الأعلى للاستثمار خلال جلسته برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على إنشاء معمل لتصنيع أسطوانات الغاز في المنطقة الحرة وتصدير كامل إنتاج هذا المعمل للحفاظ على مؤسسات الصناعة الوطنية.

هذا وقد توجه خميس بالطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من أجل توسيع قائمة إجازات الاستيراد لتنسجم مع توجهات المجلس الأعلى للاستثمار، بحيث يتم دراسة القوائم المقدمة من الصناعيين لاستيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وأكد خميس على الإجراءات التي تسهم في زيادة الإنتاج ومنع الاحتكار للمواد الأولية، وذلك بناء على طلب هيئة الاستثمار السورية لجهة السماح للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار استيراد كافة احتياجاتها ومستلزماتها من المواد الأولية اللازمة للإنتاج دون التقيد بالقوائم المحددة للاستيراد.‏

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