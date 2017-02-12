تطبيق يحذّركم من رائحة جسدك الكريهة!

لا شك ان بعض الأصدقاء يخجلون من إخبارنا أحياناً بأنّ رائحتنا سيئة، لذا قرّرت شركة الإلكترونيات اليابانية كونيكا مينولتا اختراع أداة بحجم الجيب تعمل على الكشف عن الروائح الكريهة من تعرّق القدمين إلى رائحة الجسم.

“Kunkun” وتعني “شم، شم”، وهو جهاز تسجيل رقمي جديد، يتّصل بتطبيق على الهواتف الذكية ليحذر المستخدمين فور بداية التعرق حيث يعمل عن طريق الكشف عن عدد من المواد الكيميائية المرتبطة عادة بالروائح الكريهة مثل الأمونيا والحمض الإيزوفاليريكي الشائع في غرف تغيير الملابس حيث تفوح رائحة العرق، أو مركب “2-nonenal” المرتبط بالتقدم في السن، فعند بدأ التعرّق، ترسل معلومات عبر التطبيق على الهواتف الذكية، تطلع المستخدم إذا كان قد نجح أو فشل في اختبار الرائحة.

حيث اخترعت الشركة اليابانية هذا الجهاز، لتحذير عمّالها بطريقة مهذّبة عن قلّة النظافة، وتخطّط لبيع الجهاز بنحو 100 دولار بدءاً من هذا الصيف.

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