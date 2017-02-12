“داعش” يتبنى تفجير”قوات الاسايش” في القامشلي

تبنى تنظيم “داعش” اليوم الأحد مسؤولية الهجوم الذي استهدف دورية لقوات “الآسايش” التابعة لـ “لإدارة الذاتية” في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا صباح اليوم.

حيث أعلنت وكالة ‹أعماق› التابعة ل “تنظيم داعش” في بيان لها عن «مقتل عنصرين من الـ PKK وإصابة 5 آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في مدينة القامشلي وناحية اليعربية»، بحسب ما جاء في البيان.

هذا وقد كانت عبوة ناسفة قد استهدفت دورية ل “قوات الآسايش” في حي الخليج بمدينة القامشلي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة 5 آخرين،

يذكر أن المناطق الشرقية والشمالية من سوريا تشهد معارك بين تنظيم “داعش” و”قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل “وحدات حماية الشعب “العمود الفقري فيها، وكانت “قسد” قد تمكنت من التقدم في مناطق واسعة من ريف الحسكة والرقة على حساب “داعش”

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